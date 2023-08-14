إيران ترحب بانتهاء عملية نقل النفط من ناقلة صافر على الساحل اليمني

العالم - ايران

وأدلى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني ، بتصريح ، اليوم (الاثنين) ، بشأن استكمال عملية نقل النفط بنجاح من ناقلة نفط صافر في المياه القريبة من ساحل ميناء الحديدة اليمني.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية بالانتهاء الناجح من عملية نقل النفط من ناقلة نفط صافر في المياه القريبة من ساحل ميناء الحديدة اليمني بالبحر الأحمر ومنع مخاطر التسرب وقال: منذ حوالي ثلاث سنوات اعلنت جمهورية إيران الإسلامية للأمم المتحدة استعدادها للقيام بنقل النفط بإشراف الأمم المتحدة واليمنيين طوعا وعلى نفقتها الخاصة من أجل القضاء على المخاطر البيئية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما على الحل السلمي للأزمات الإنسانية في اليمن ، وفي هذا السياق ، اجرت مشاوراتها العديدة من أجل إنهاء مشكلة ناقلة نفط صافر والحؤول دون وقوع كارثة بيئية وبشرية واقتصادية لليمن والمنطقة.

وفي الختام ، أعرب عن تقديره لجهود الأمم المتحدة وحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية في هذا الصدد ، معربًا عن أمله في أن يكون العمل والتنسيق الأخير الذي تم تنفيذه لحل أزمة إنسانية وبيئية مقدمة للتعامل مع الشؤون الإنسانية ، بما في ذلك الحصار الكامل لليمن.