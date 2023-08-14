الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، في رسالة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ، بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس على مرقد شاهجراغ في شيراز ، وأعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث.

العالم - ايران

ودان المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" اليوم الاثنين الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس الاحد في مرقد شاهجراغ في شيراز.

وكتب في رسالة على شبكة إكس الاجتماعية (تويتر سابقا): "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي يوم الأحد على مرقد شاهجراغ في شيراز".

وتابع ستانو في هذه الرسالة: "هذا ايضا مثال آخر على استهداف مواطنين أبرياء من قبل الإرهابيين". ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لأسر الضحايا.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.

روابط ذات صلة

الخارجية الفرنسية تدين الاعتداء الارهابي على مرقد "شاهجراغ " في شيراز

العراق يدين بشدة هجوم شيراز الإرهابي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في رسالة الى الامين العام لحزب الله ؛ ولايتي : حرب تموز حطم أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر

باكستان على مفترق طرق الازمات الراهنة.. شاهد الفيديو

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

وزير الدفاع اليمني: تحرير المناطق المحتلة حق شرعي وقانوني

لبنان .. باسيل يعلن ترشحه لرئاسة الوطني الحر

إنقاذ 23 شخصا وانتشال 11 جثة لمهاجرين غرق مركبهم بسواحل تونس