الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

العالم - ايران

ودان المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" اليوم الاثنين الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس الاحد في مرقد شاهجراغ في شيراز.

وكتب في رسالة على شبكة إكس الاجتماعية (تويتر سابقا): "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي يوم الأحد على مرقد شاهجراغ في شيراز".

وتابع ستانو في هذه الرسالة: "هذا ايضا مثال آخر على استهداف مواطنين أبرياء من قبل الإرهابيين". ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لأسر الضحايا.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.