شاهد.. ما الذي عرضته ايران في معرض الجيش الروسي؟

وقام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، إلى جانب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عزيز نصير زاده، بزيارة جناح إيران في هذا المعرض.

وزارة الدفاع الايرانية عرضت منتجات جديدة بالإضافة إلى منتجاتها القديمة، من بينها انواع الطائرات المسيرة، ونسخة عن طائرة صبا مئتان وثمانمئة واربعين المروحية. كما عرضت نسخة من طائرة ياسين للتدريب القتالي. فيما تم عرض مشاهد مصورة لطائرة كوثر المقاتلة.

ومن المعدات المعروضة في هذا المعرض صواريخ بالابان وطوفان خمسة المضادة للدروع والماس وسديد. كما تم عرض صواريخ كروز بحرية إيرانية.

صاروخ أبابيل الباليستي كان ايضا ضمن المعروضات. وكذلك صاروخ زهير الباليستي الذي يبلغ مداه خمسمائة كيلومتر، وصاروخ بي ام ثلاثمئة.

كما تم عرض مجسم لمدمرة دنا ، وقوارب ذو الفقار وحيدر السريعة، وغواصات من فئة فاتح .

إنتاج وزارة الدفاع في مجال الأسلحة الفردية هو جزء آخر تم عرضه في المعرض. نظام ماجد الدفاعي قصير المدى الى جانب نظام سوم خرداد هو نظام دفاعي آخر حاضر في المعرض.

كما تم عرض أنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية من بينها، رادار سبهر ثمانمئة وثلاثة عشر وبعض معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

بالإضافة إلى هذه الأنظمة والمعدات، تم عرض السترات والخوذات الإيرانية المضادة للرصاص، فيما لقي الجناح الايراني ترحيبا من قبل زوار المعرض.