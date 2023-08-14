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السيد نصرالله يحذر كيان الاحتلال من اعادته الى العصر الحجري

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انه في حال ذهب كيان الاحتلال الاسرائيلي الى حرب مع لبنان فإن المقاومة ستعيده الى العصر الحجري وان جيشه حاليا هو في أسوء حالته. 

وأضاف السيد نصرالله في كلمة في الذكرى الـ17 لانتصار تموز 2006: أن قادة جيش الاحتلال يدركون ان المقاومة قادرة على الوصول الى كافة الاهداف الاستراتيجية في الكيان، مشددا على انه في حال توسع المعركة الى محور المقاومة فإنه لن يكون هناك وجود لما يسمى بـ"اسرائيل".

وأوضح أن ما يمنع العدو من الانتقاص من حقوق لبنان هو فهمه أن أيّ محاولة ستُقابل برد الفعل القوي الذي سيجعله نادمًا، وما يمنعه أيضًا من الانتقاص من حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية هو قوة لبنان، مشددًا على أن الضمانة الحقيقية للحفاظ على حقوق لبنان وثروته النفطية هو احتفاظه بكل عناصر القوة وفي مقدمها المقاومة.

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