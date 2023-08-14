السيد نصرالله يحذر كيان الاحتلال من اعادته الى العصر الحجري

وأضاف السيد نصرالله في كلمة في الذكرى الـ17 لانتصار تموز 2006: أن قادة جيش الاحتلال يدركون ان المقاومة قادرة على الوصول الى كافة الاهداف الاستراتيجية في الكيان، مشددا على انه في حال توسع المعركة الى محور المقاومة فإنه لن يكون هناك وجود لما يسمى بـ"اسرائيل".

وأوضح أن ما يمنع العدو من الانتقاص من حقوق لبنان هو فهمه أن أيّ محاولة ستُقابل برد الفعل القوي الذي سيجعله نادمًا، وما يمنعه أيضًا من الانتقاص من حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية هو قوة لبنان، مشددًا على أن الضمانة الحقيقية للحفاظ على حقوق لبنان وثروته النفطية هو احتفاظه بكل عناصر القوة وفي مقدمها المقاومة.

