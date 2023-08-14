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"إيكواس" تدين إعلان المجلس العسكري في النيجر محاكمة بازوم

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أدانت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن اعتزامه تقديم الرئيس محمد بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

العالم-افريقيا

وذكرت "إيكواس" بأن "هذا يشكل نوعا من الاستفزاز، و يتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية".

وأضافت: "يظل الرئيس بازوم الرئيس المنتخب ديمقراطيا لجمهورية النيجر، والمعترف به من قبل الإيكواس و المجتمع الدولي"، كما أوضحت أن "احتجاز الرئيس غير قانوني"، ودعت "للإفراج الفوري عنه و إعادته إلى مهامه".

هذا وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية

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"إيكواس" تدين إعلان المجلس العسكري في النيجر محاكمة بازوم

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