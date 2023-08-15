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آية الله مكارم شيرازي: الهجوم الإرهابي على شاهجراغ يظهر ذلّ الأعداء

آية الله مكارم شيرازي: الهجوم الإرهابي على شاهجراغ يظهر ذلّ الأعداء
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال المرجع الديني آية الله الشيخ ناصر مكارم شيرازي، في معرض إدانته للهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في شيراز : بالتأكيد تم التخطيط لهذه الجرائم وتنفيذها من قبل الأذلاء أصحاب القلوب والعقول السوداء والمنحرفة ، المدعومون مالياً ودعائياً واستخبارياً من أعداء الإسلام والشعب الإيراني الولائي.

العالم - ايران

وفيما يلي نص البيان الذي اصدره المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي يوم الاثنين عقب الهجوم الإرهابي على مرقد أحمد بن موسى (عليه السلام) "شاهجراغ":

إنا لله وإنا إليه راجعون

لقد آلمنا وأحزننا كثيرا نبأ التجرؤ مجددا على مرقد السيد أحمد بن موسى عليه السلام ، واستشهاد وإصابة عدد من المواطنين و زوار هذه العتبة المقدسة .

بالتأكيد تم التخطيط لهذه الجرائم وتنفيذها من قبل الأذلاء أصحاب القلوب والعقول السوداء والمنحرفة ، المدعومون مالياً ودعائياً واستخبارياً من أعداء الإسلام والشعب الإيراني الولائي.

بفضل لله وبتضحيات الأحباب والقوات الشجاعة المتواجدة في المكان تم الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى ، لكن من الضروري على قوات الشرطة والمسؤولين الأمنيين و قوات إنفاذ القانون في البلاد أن تعمل بجد لإزالة أسس هذه التحركات و القضاء على هذه الجرائم في مهدها.

وأتقدم بأحر التعازي لذوي ضحايا هذه الحادثة ، وأسأل الله تعالى ان يمن على شهداء هذه الجريمة بالمغفرة وعلو الدرجات وعلى الجرحى بالصحة والشفاء العاجل .

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