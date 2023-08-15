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إنفجار محطة الوقود في روسيا.. وإرتفاع عدد القتلى + فيديو

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مركز طب الكوارث بجمهورية داغستان الروسية بارتفاع عدد القتلى جراء انفجار وقع مساء أمس الاثنين في محطة تزود بالوقود في عاصمة الجمهورية مدينة محج قلعة إلى 27 شخصا.

العالم - روسیا

وآعلن مصدر في المركز: "حتى الآن يوجد لدينا 27 قتيلا".

وأعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان، سابقا، عن مقتل 12 وإصابة 56 شخصا، بينهم 13 طفلا.

وفيما بعد دقق النائب الأول لوزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، بعد وصوله إلى داغستان أن 66 مصابا متواجدون حاليا في مستشفيات محج قلعة بمن فيهم 10 في حالة حرجة.

ووفقا لمعلومات وزارة الطوارئ الروسية اندلع حريق في محطة صيانة السيارات مساء أمس الاثنين في الطريق السريع في محج قلعة، ثم انتقلت النيران إلى محطة وقود والمنازل المجاورة وبعد ذلك وقع الانفجار. حیث بلغت مساحة الحريق بعد الانفجار 500 متر مربع.

وفتحت لجنة التحقيق المحلية قضية جنائية في الحادث وفق الباب 3 للمادة 238 للقانون الجنائي الروسي (تقديم خدمات لا تلبي متطلبات سلامة الحياة أو صحة المستهلكين، مما تسبب بوفاة شخصين أو أكثر).

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