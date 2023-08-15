تفاعل مواقع التواصل مع ثاني هجوم ارهابي علی مرقد شاهجراغ

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وأدت الجريمة إلى استشهاد وإصابة عدد من زوار المرقد، وتم إلقاء القبض على المتورطين بالهجوم بينهم المنفذ.

في الاردن، قانون الجرائم الالكترونية، اصبح قانونا نافذا بعد توقيع الملك عبدالله الثاني عليه. القانون الذي اقره البرلمان قبل ايام في ظل جدل كبير حوله من قبل الناشطين والاعلاميين والشعب الاردني. الانتقادات الكثيرة التي وجهت الى القانون اتهمته بالسعي الى تكميم الافواه وقمع الحريات، اضافة الى منع الانتقادات التي توجه الى الحكومة وسياساتها في البلاد. طبعا الحكومة دافعت عن القانون وقالت إنه يهدف الى منع الجرائم والتضليل الاعلامي ونشر الاخبار الكاذبة في مواقع التواصل.

في الولايات المتحدة تستخدم وسائل الاعلام مصطلحات حرية التعبير والديمقراطية وحرية الرأي لتضليل الرأي العام ورفض أي رأي اخر. وتحت مسمى الحفاظ على الحرية والديمقراطية تتحرك وسائل إعلام أميركية لمنع كل من يتحدث عكس ما تروج له. مذيعو البرامج المحلية في الولايات المتحدة اعتبروا أن انتشار الأخبار خارج نطاق وسائل الإعلام يعتبر تهديدا للديمقراطية. طبعا في المقابل اعتبر ناشطون أن هذه النظرة من قبل وسائل الإعلام تهدف إلى فرض أجندة الدولة العميقة في أميركا وقمع أي رأي يتحدث بالحقيقة.