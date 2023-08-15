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فيصل المقداد يجري مباحثات ثنائية مع سامح شكري في القاهرة

فيصل المقداد يجري مباحثات ثنائية مع سامح شكري في القاهرة
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

يجري وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس مع نظيره المصري سامح شكري مباحثات ثنائية اليوم، ويشارك بعد ذلك في أعمال اجتماع لجنة الاتصال العربية التي أقرتها الجامعة العربية بخصوص تنفيذ مخرجات اجتماع عمان التشاوري.

العالم-سوريا

و من المقرر أن يلتقي المقداد بنظرائه من خمس دول عربية وهم وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر والأردن ولبنان.

ويضم الوفد السوري معاون وزير الخارجية أيمن سوسان ومدير مكتب الوزير جمال نجيب. واجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية في القاهرة اليوم هو اللقاء السياسي الأول بحضور المقداد.

ومن المقرر أن يعقد شكري والمقداد اليوم جلسة مباحثات ثنائية بمقر وزارة الخارجية في ماسبيرو بالقاهرة، يليها المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية، يعقبه اجتماع اللجنة مع المقداد.

و قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس: إن مشاركة المقداد في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية، لعقد جلسة مباحثات بشأن التطورات السورية، تأتي على خلفية استئناف سورية لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

و سيجتمع وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية على مأدبة عشاء رسمية اليوم، تقيمها الخارجية المصرية.

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فيصل المقداد يجري مباحثات ثنائية مع سامح شكري في القاهرة

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