ما دلالة كلمة السيد نصرالله في ذكرى انتصار حرب تموز؟

العالم - ما رأيكم



واضوح هادي قبيسي انها اختبارت عسكرية وامينة داخل وخارج فلسطين وانه خاض مجموعة من المواجهات والتجارب المباشرة وغير المباشرة،مشيرا الى ان النتيجة التراكمية لكل هذه الاختبارت هي تكريس ما حدث في حرب تموز وتكريس دور لبنان في محور المقاومة والمواجهة داخل فلسطين.

واضاف ان كل ما يفكر فيه الكيان الاسرائيلي عندما يتحرك في الداخل هو يفكر في لبنان ،لافتا الى ان قائد الشباك منذ 3 اشهر تقريبا قال عندما نتحرك في اذقة الضفة ونحن نلاحق الشباب الفلسطينيين نشعر بوحدة الساحات ، اصبحت هاجس متمكن في مخيلتهم وتفكيرهم حتى خلال في اداء العمليات التكتيكية الميدانية الامنية، اذا حرب تموز بهذا المعنى كونها كونت للبنان قدرة رادعة وقدرة بنيت عليها هي قدرة التدخل من خلال قوات رضوان التي يتحدثون عنها اليوم اكثر مما مضى ان هذه القوة يمكن ان تدخل للجليل ولا احد يستطيع ايقافها، هذا التموضع للبنان المبني على اساس حرب تموز ردع من ثم قدرة هجومية هو الذي يغير في المعادلات.

من جانبه قال الخبير بالشؤون الاسرائيلية عبد العزيز صاحلة ان حرب تموز هي اللبنة والبداية في تغير المفاهميم وان هذا العدو وهذا الكيان يمكن التغلب عليه وهذيمة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اطلق على نفسه "الجيش الذي لا يقهر" حرب تموز كانت حرب فارقه ومهمة وتاريخية غير كل معالم التاريخ.

واضاف انه بنيت عليها عدة مواقف ومنذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة والكيان الاسرائيلي في حالة تراجع دائم والحالة التي يعيشها كيان الاحتلال يخشي بن غورين من هذه الحالة وحاول جاهدا ان يمنع من وصوله الى هذه الحالة التي يعيشها كيان الاحتلال اليوم ، ولكن حدث ما كان يخشها فهناك حالة من التراجع السياسي الكبير والتفسخ في كيان الاحتلال وغياب للقيادات التاريخية وغياب للقيادات والايدولوجيا الصهيونية الشاملة وتراجع القوى العسكرية.

وتابع ان الكيان تحول الى حالة الدفاع بفضل اعمال المقاومة المتصاعدة في كل الجبهات وتحديدا في الفترة الاخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة التي انهكت جيش العدو واصبح المقاومين الفلسطينيين يهاجمون هذا العدو في عقر داره ومدنه .

ما رأيكم..