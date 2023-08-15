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بعد اشتباكات عنيفة.. هدوء حذر يعم طرابلس الليبية

بعد اشتباكات عنيفة.. هدوء حذر يعم طرابلس الليبية
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

عممت حالة من الهدوء الحذر العاصمة الليبية طرابلس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد الاشتباكات التي وقعت في المدينة بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة.

العالم - ليبيا

وكانت اشتباكات قد اندلعت بطرابلس، في وقت متأخر من مساء يوم أمس، بعد أنباء عن القبض على قائد كبير في إحدى الفصائل المسلحة على يد فصيل منافس.

وقالت وسائل إعلام محلية ومصدر في اللواء 444 إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب احتجز محمود حمزة قائد اللواء 444 الذي يسيطر على جزء كبير من طرابلس في مطار معيتيقة.

وتعهد رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة بالإفراج عن محمود حمزة آمر اللواء.

وذكر شهود عيان:"أن ليلة أمس شهدت تحليقا مكثفا لسلاح الطيران والطائرات المسيرة لرصد التحركات العسكرية ولم تقم بأي قصف،مشيرا إلى أن القناصة منتشرة على أسطح بعض البنايات وسط المدينة،مع وجود الأسلحة الثقيلة في بعض المناطق الرئيسية وتعليق مطار معيتيقة بطرابلس رحلاته وتم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة كما نشر جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة طرابلس أرقام هواتف نجدة في المناطق التي شهدت الاشتباكات".

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