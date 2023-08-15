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بالفيديو..كيان الاحتلال لازال يتجرع مرارة هزيمة حرب تموز

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي هادي قبيسي ان حرب تموز لا تزال مستمرة، وان عدد الاختبارات التي خضع لها جيش الاحتلال منذ توقف الحرب في 14 آب 2006 وحتى الان كبيرة جدا.

العالم - خاص العالم

واضوح هادي قبيسي انها اختبارت عسكرية وامينة داخل وخارج فلسطين وانه خاض مجموعة من المواجهات والتجارب المباشرة وغير المباشرة،مشيرا الى ان النتيجة التراكمية لكل هذه الاختبارت هي تكريس ما حدث في حرب تموز وتكريس دور لبنان في محور المقاومة والمواجهة داخل فلسطين.

واضاف ان كل ما يفكر فيه الكيان الاسرائيلي عندما يتحرك في الداخل هو يفكر في لبنان ،لافتا الى ان قائد الشباك منذ 3 اشهر تقريبا قال عندما نتحرك في اذقة الضفة ونحن نلاحق الشباب الفلسطينيين نشعر بوحدة الساحات.

واشار قبيسي انه اصبحت هاجس متمكن في مخيلتهم وتفكيرهم حتى خلال في اداء العمليات التكتيكية الميدانية الامنية، اذا حرب تموز بهذا المعنى كونها كونت للبنان قدرة رادعة وقدرة بنيت عليها هي قدرة التدخل من خلال قوات رضوان التي يتحدثون عنها اليوم اكثر مما مضى ان هذه القوة يمكن ان تدخل للجليل ولا احد يستطيع ايقافها، هذا التموضع للبنان المبني على اساس حرب تموز ردع من ثم قدرة هجومية هو الذي يغير في المعادلات.

المزيد بالفيديو المرفق..

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