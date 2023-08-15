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صحيفة الشرق الاوسط: وزير خارجية إيران يزور الرياض نهاية الأسبوع

صحيفة الشرق الاوسط: وزير خارجية إيران يزور الرياض نهاية الأسبوع
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

ينتظر أن يقوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بزيارة إلى الرياض نهاية الأسبوع الحالي تستغرق يوماً واحداً يجري خلالها مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

العالم-ايران

وفي طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات يوم أمس أن الأيام المقبلة ستشهد تبادلا للسفراء بين السعودية وإيران، مضيفاً: «في الأيام المقبلة سيذهب سفيرنا إلى السعودية، وسفير الرياض سيأتي إلى طهران».

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أن عبداللهيان سيبحث خلال زيارته إلى الرياض «القضايا الثنائية، وإحياء التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وإن شاء الله سنتمكن من التوصل إلى نتائج أفضل في ما يخص تحديد أهداف البلدين والرقي بمستوى العلاقات الثنائية».

ووقّعت السعودية وإيران اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس (آذار) الماضي برعاية الصين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات. وأكد البلدان في بيان ثلاثي مشترك مع الصين على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد البيان تفعيل جميع الاتفاقات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

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صحيفة الشرق الاوسط: وزير خارجية إيران يزور الرياض نهاية الأسبوع