الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

بن فرحان: حريصون على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي توصلنا اليه مع طهران 

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

باب جديد يفتح تمهيدا لخطوة مهمة في طريق استعادة العلاقات الطبيعية بين ايران والسعودية، خطوة اتخذت مع زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى السعودية. 

العالم - خاص بالعالم

عبداللهيان وصل الى الرياض في زيارة حيث التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان واجرى معه مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى القضايا والملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، عبداللهيان التقى ايضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

بن فرحان اكد ان هذه الزيارة ترجمة لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران الذي تم التوصل اليه برعاية صينية في اذار مارس الماضي، مشيرا الى حرص السعودية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق.

عبد اللهيان من جهته شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، وفي كافة المجالات، مشيرا الى ان هذه العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح.

تحقيق هذه الخطوات المهمة في سياق العلاقات الايرانية السعودية سيلقي بظلاله على المنطقة ككل، لاسيما فيما يتعلق بمد يد التعاون للجميع كما اكد عبداللهيان.

وبالتالي قد تصل دول المنطقة الى مرحلة يمكن البناء عليها لتحقيق امن واستقرار اقليميين على كافة المستويات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سفينة حربية هندية ترسو في ميناء "بندر عباس" جنوب إیران

اللواء سلامي: حرس الثورة الاسلامية سينتقم لدماء شهدائه ويطرد اميركا من المنطقة

مساعد وزير خارجية ايران: سنشهد قريبا تبادل الكهرباء بين ايران وتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قائد الثورة: الحرس الثوري أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم

برنامج بانوراما.. الحرس الثوري الإسلامي.. أدوار ومهمات

الهند تنفي أنباء متداولة عن دعوة أوكرانيا للمشاركة في "قمة G20"

بالفيديو.. بن فرحان: حريصون على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي توصلنا اليه مع طهران 

فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

المليشيات في عدن تستعد لمعركة جديدة