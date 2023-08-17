بن فرحان: حريصون على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي توصلنا اليه مع طهران 

العالم - خاص بالعالم

عبداللهيان وصل الى الرياض في زيارة حيث التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان واجرى معه مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى القضايا والملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، عبداللهيان التقى ايضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



بن فرحان اكد ان هذه الزيارة ترجمة لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران الذي تم التوصل اليه برعاية صينية في اذار مارس الماضي، مشيرا الى حرص السعودية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق.



عبد اللهيان من جهته شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، وفي كافة المجالات، مشيرا الى ان هذه العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح.



تحقيق هذه الخطوات المهمة في سياق العلاقات الايرانية السعودية سيلقي بظلاله على المنطقة ككل، لاسيما فيما يتعلق بمد يد التعاون للجميع كما اكد عبداللهيان.

وبالتالي قد تصل دول المنطقة الى مرحلة يمكن البناء عليها لتحقيق امن واستقرار اقليميين على كافة المستويات.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...