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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يستنكر الهجوم الارهابي في شيراز

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يستنكر الهجوم الارهابي في شيراز
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب بشدة الهجوم الانتحاري على مرقد شاهجراغ في شيراز في إيران، الذي استهدف مؤمنين أبرياء في أحد المقامات الدينية، انتهكت حرمته عصابة إرهابية تكفيرية، بغية ازهاق اكبر عدد من المؤمنين، حالت العناية الإلهية دون وقوع مجزرة مروعة .

العالم_لبنان

ونوه الشيخ الخطيب بجهود القوى الامنية في إيران وكشفها لافراد الشبكة التكفيرية واعتقالهم، مما جنب سفك المزيد من دماء الأبرياء.

ورأى ان هذا العدوان التكفيري يستكمل اهداف التفجيرات الإرهابية في سوريا وافغانستان وباكستان وغيرها، بغية زعزعة امن واستقرار البلاد الاسلامية واثارة الفتن المذهبية، خدمة لدوائر استعمارية تسعى لتخريب بلادنا، مما يستدعي المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية لاجتثاث الإرهاب التكفيري وتشكيل جبهة عالمية لمكافحة هذا الإرهاب، الذي ينافي تعاليم وقيم الاسلام .

وتقدم الخطيب بـاحر التعازي من القيادة الايرانية والشعب الايراني العزيز وذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وان يحفظ الجمهورية الاسلامية الايرانية من شر اعدائها.

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