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إجتماع القاهرة حول سورية وتأكيد على الحل السياسي .. لبنان، التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية

إجتماع القاهرة حول سورية وتأكيد على الحل السياسي .. لبنان، التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول ما أكده المشاركون في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، والذي عقد في القاهرة، وضم وزارء خارجية سوريا ومصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي.

العالم - بانوراما

وذلك في وقت تسعى فيه الجامعة العربية للمرة الأولى منذ عودة سورية اليها، للانخراط عمليا في مسار الحل السياسي للأزمة السورية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصول باخرة للتنقيب عن النفط والغاز الى المياه الإقليمية اللبنانية بعد عشرة أشهر على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

وكشف وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية عن وصول الباخرة إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إجتماع القاهرة حول سورية وتأكيد على الحل السياسي .. لبنان، التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية

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