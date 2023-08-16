إجتماع القاهرة حول سورية وتأكيد على الحل السياسي .. لبنان، التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية

العالم - بانوراما

وذلك في وقت تسعى فيه الجامعة العربية للمرة الأولى منذ عودة سورية اليها، للانخراط عمليا في مسار الحل السياسي للأزمة السورية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصول باخرة للتنقيب عن النفط والغاز الى المياه الإقليمية اللبنانية بعد عشرة أشهر على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

وكشف وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية عن وصول الباخرة إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.