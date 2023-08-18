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شاهد.. تدفق آلاف الزائرين من المحافظات العراقية ومن 5 منافذ حدودية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

من "البحر إلى النحر"شعار رفعه الزائرون العراقيون من أقصى نقطة في البصرة جنوب العراق  معلنين مبكرا رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة عن بدأ رحلتهم الحسينية..وانطلاقهم للمشاركة في مسيرة الأربعين المليونية.

العالم - خاص بالعالم

المكان رأس البيشة الذي يعد نهاية الحدود اليابسة العراقية واتخذها البعض نقطة انطلاق مسيرتهم لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين(عليه السلام) التي توافق العشرين من صفر الخير.

وتبعد هذه النقطة عن كربلاء المقدسة والمرقد الشريف نحو 681 كيلومترا وأصبحت تشهد مراسم خاصة تتضمن إقامة عزاء حسيني والنزول في ضفاف ماء البحر المطل على الخليج للتوضؤ وكإشارة إلى وطء القدم على آخر حدود العراق الجنوبية ثم الانطلاق نحو كربلاء المقدسة بعد رفع الرايات الحسينية وسط نداءات (لبيك يا حسين).

مواكب الخدمة ليست بمعزل عن هذه المنطقة البعيدة فهي ترافق الزائرين المشاية منذ اللحظة الأولى لانطلاقهم وترافقهم على طول الخط والمسير بأيامه ولياليه.

وهؤلاء العشرات لن تمض أيام حتى ينضم اليهم مئات الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن خمسة منافذ حدودية والمطارات..وعلى الرغم من تعدد المواكب والمسارات والمسيرات لكن الموجهة واحدة كربلاء المقدسة ومرقد سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأخيه العباس ع وأصحابهما الذين استشهدوا في واقعة الطف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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