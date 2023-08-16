مسؤول ايراني يرد على موقف السفير البريطاني من الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ"

العالم - ايران

وكان السفير البريطاني سيمون شيركليف ، قد نشر تغريدة حول الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ" كتب فيها: لقد تأثرت كثيراً لسماع أخبار أحداث الأمس في شيراز. تعازيّ لأهالي المتضررين. العنف ضد الناس ، بأي شكل من الأشكال ، لا مبرر له.

وردًا على هذه التغريدة ، كتب سامان نيازي ، نائب مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية: الإرهاب ليس مجرد حادث ولا يمكن تقسيمه إلى جيد وسيئ ، بل جريمة بحق الانسانية تستحق الشجب.

وخاطب السفير البريطاني قائلا: إن تفسيراتك السخيفة هي أهم سبب لعدم استئصال الإرهاب.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد جرحى الحادث.

وكان هذا المزار ، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين لتورطهما في هذه الجريمة.