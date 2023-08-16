شاهد.. تداعيات تهديد السيد حسن نصرالله على واقع الاحتلال

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذه المسألة باتت من الثوابت، بعدما بات خطاب السيد نصرالله يلاقي مجموعة من التفاعل والردود على المستوى الصهيوني في كافة المستويات، فقد كان الجمهور الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي، اكثر تأثراً من القيادة السياسية والعسكرية التي تتعامل مع تهديد السيد نصرالله باعادة الكيان الاسرائيلي الى "العصر الحجري"، بحسابات دقيقة ولا تريد في بعض الاحيان لهذا الخطاب ان يتسرب بشكل كامل ويترك تداعياته العميقة في داخل كيان الاحتلال، غير ان ثورة المعلومات لاتستطيع حجب خطاب السيد نصرالله وتأثيره.

واشار الى ان خطاب السيد نصرالله يؤكد مراحل تطور المقاومة اللبنانية التي تنتقل من معادلة الى اخرى في ظل تهشم الردع والعجز الصهيوني، وفي ظل تحذير المراقبين الاسرائيليين بان هناك من يراقب الانقسام الداخلي الاسرائيلي ويقصدون بـ"السيد نصرالله، الذي يبني على المعطيات ليستند عليها في اي مواجهة قادمة.