الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس

العالم - ليبيا

وكلف الدبيبة، في رسالة له، "رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما لفض الاشتباكات الجارية بمناطق جنوب طرابلس".

هذا وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم الأربعاء، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إن الإحصائية المبدئية للأضرار البشرية نتيجة الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضمنت 27 حالة وفاة، وأكثر من 106 إصابة.

وأوضح المركز أنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد كلف كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان في طرابلس بالتدخل لفض الاشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 قتال.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.