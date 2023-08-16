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إصابات بالاختناق بالغاز في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بنابلس

إصابات بالاختناق بالغاز في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بنابلس
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 85 بالاختناق بالغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس.

العالم - فلسطين

وفي جنوب غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا قبل أن تنسحب باتجاه حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد.

وفي المنطقة الشرقية في نابلس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة.

وقالت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وذكرت مصادر محلية بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مؤكدة أن جرافة الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.

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إصابات بالاختناق بالغاز في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بنابلس

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