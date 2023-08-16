إصابات بالاختناق بالغاز في اقتحام قوات الاحتلال مخيم بنابلس

العالم - فلسطين

وفي جنوب غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا قبل أن تنسحب باتجاه حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد.

وفي المنطقة الشرقية في نابلس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة.

وقالت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وذكرت مصادر محلية بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مؤكدة أن جرافة الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.