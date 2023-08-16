رفع رايات متبركة بخمس أضرحة مقدسة، في أعلی برج بطهران

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ايران الاسلامية وهي في اجواء شهر محرم الحرام وعاشوراء الخالدة ذكرى استشهاد اسوة الاحرار وقائد اباة الضيم سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، حيث رفعت اعلام ورايات العتبات المقدسة في برج ميلاد بحضور محبي وعشاق الامام الحسين عليه السلام تخليدا للذكرى.

وقال هاشم الميلاني وهو مسؤول في العتبة العباسية:"نرحب بهذه المبادرة الجميلة من بلدية طهران في رفع رايات العتبات المقدسة في هذا المکان، وهذه تسبب زيادة الالتحام بين الشعبين الشيعيين العراق وايران وتذکر بالمآسي التي مر بها أهل البيت عليهم السلام".

"قبة العشق" عنوان حمله هذا البرنامج الذي تم خلاله رفع رايات أضرحة سيد الشهداء الامام الحسين واخيه أبي الفضل العباس واخته زينب الكبرى والامامين العسكريين؛ مراسم تضمنت برامج مختلفةً تذكّر من حضرها بمصيبة الامام الحسين عليه السلام.

وقال غسان صادق الشهرستاني وهو مسؤول في العتبة الحسينية:"ان علم الامام الحسين هو رمز لفکر الامام الحسين فوق کل هذه الافکار وراية ابالفضل العباس هي دعوة الی الاخوة الايرانيين لحضور زيارة الاربعينية ونيلهم هذا الشرف في اربعينية الامام الحسين".

هذا وقد ترفع في العديد من المناطق المرتفعة في طهران رايات سوداء كبيرة يمكن مشاهدتها من جميع مناطق العاصمة وتعم جميع المدن والقرى في ايران نشاطات شعبية واسعة لاحياء عاشوراء، وتتواصل حتى مراسم أربعينية استشهاد الامام الحسين(ع) في شهر صفر.

طقوس وشعائر حسينية تقام في أرجاء ايران الاسلامية، وان اختلفت طريقتها لكن جميعها تحاكي مصيبة كربلاء في يوم عاشوراء.