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اقامة مراسم تشييع جثماني شهيدي الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ"

اقامة مراسم تشييع جثماني شهيدي الهجوم الارهابي على مرقد
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحضور حشد جماهيري غفير ، اقيمت صباح اليوم الاربعاء، مراسم تشييع جثماني الشهيدين اللذين استشهدا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الاحد مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (ع) "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران.

العالم - ايران

يتبع...

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فيديو و صور لأحد منفذي هجوم شاهجراغ الإرهابي + فيديو

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