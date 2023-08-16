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ليبيا.. اعلان وقف اطلاق النار بعد إطلاق سراح محمود حمزة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

توقفت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق سراح آمر اللواء أربعمئة وأربعة وأربعين محمود حمزة من قبل قوة الردع الخاصة، وتسليمه الى جهاز دعم الاستقرار.

العالم - ليبيا

توقف القتال في العاصمة الليبية طرابلس، بعد اتصالات مكثفة جرت بين مختلف الفصائل المتناحرة.

الاشتباكات اندلعت في وقت متأخر من مساء الاثنين بعد احتجاز قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس، محمود حمزة قائد اللواء 444، أثناء محاولته السفر واستمر القتال حتى مساء الثلاثاء.

قوة الردع الخاصة هي أحد الفصائل المسلحة الرئيسة في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على منطقة معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها بما في ذلك جزء من الطريق الرئيس الذي يؤدي إلى الشرق.

ويسيطر اللواء 444 على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق إلى الجنوب من طرابلس. ولعب حمزة، وهو ضابط سابق في قوة الردع الخاصة، دورا رئيساً في التوسط لإنهاء التوتر بين فصائل مسلحة أخرى.

وشهدت طرابلس الثلاثاء أسوأ أحداث عنف هذا العام تصاعد دخان داكن فوق أجزاء من المدينة ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع، كما اندلع القتال في مناطق مختلفة من العاصمة.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس إن سبعة وعشرين شخصا قتلوا وأصيب أكثر من مئة في أعمال العنف.

وتوقفت الاشتباكات بعد اتفاق قضى بتسليم قوة الردع الخاصة حمزة لجهاز دعم الاستقرار وعودة المقاتلين إلى قواعدهم.

ولم تنعم ليبيا إلا بقليل من السلام أو الأمن منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

وفي العام الماضي، حاولت فصائل تدعم حكومة منافسة أعلنها برلمان الشرق الإطاحة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في طرابلس.

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