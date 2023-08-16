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إيران تحتل المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية في نشر الوثائق العلمية

إيران تحتل المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية في نشر الوثائق العلمية
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس معهد الاستشهاد والرصد للعلوم والتكنولوجيا (ISC) في إيران، أحمد فاضل زاده، إن ایران احتلت المرتبة 14 على مستوى العالم والمركز الأول بين الدول الإسلامية في عام 2023 من حيث نشر الوثائق العلمية.

العالم - إيران

وأشار رئيس معهد الاستشهاد والرصد للعلوم والتكنولوجيا (ISC) في إيران، أحمد فاضل زاده، إلى النمو المتزايد لمعاهد البحوث والجامعات في البلاد في كافة المجالات العلمية والبحثية.

وقال: وفقًا للدراسات التي أجريت في قاعدة بيانات( Scopus citation) الدولي للاستشهاد المرجعي للعلوم ، تحتل إيران المرتبة 14 على مستوى العالم والمركز الأول بين الدول الإسلامية في عام 2023 من حيث نشر الوثائق العلمية.

وأضاف: احتل الباحثون الإيرانيون المرتبة 15 وفق تصنیف قاعدة بيانات( Scopus citation) والـ 17 بناءا علی تصنیف بنك المعلومات (Web of Science) من خلال نشرهم 854 مقالة ذات الاستشهادات العالية.

وفي عام 2023 ، تمت ترقيتهم إلى المركز السادس عشر في العالم.

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