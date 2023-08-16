برلماني إيراني يكشف عن تفاصيل زيارة اللجنة البرلمانية الايرانية لسوريا ولبنان

العالم – من طهران

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" من طهران "، وحول أهمية المفاوضات مع المسؤولين السوريين واللبنانيين، قال وحيد جلال زاده: في ظل سياسة توسيع العلاقات البرلمانية الإيرانية مع دول الجوار وخارجها ، قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب برحلة إلى سوريا ولبنان الأسبوع الماضي، حيث التقت برئيس مجلس الشعب السوري ونظرائه، وعقدنا نحن اجتماعات في مجلس الشعب السوري ، ووزير الخارجية ، ورئيس الوزراء ، والفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها.

وقال جلال زاده :تابعنا الاتفاقات المبرمة بين السلطات الإيرانية والسورية خلال زيارة السيد ابراهيم رئيسي إلى سوريا قبل بضعة أشهر. نتابع إزالة العقبات القائمة أمام تنفيذ الاتفاقات.

ولفت جلال زاده: لقد جعلت عقوبات قيصر الوضع صعبًا على الشعب السوري. فقضية الكهرباء والمحروقات مهمة جدا لسوريا. لقد فرضت العقوبات على سوريا لأن ما لم يستطيعوا فعله ضد سوريا في الحرب الإرهابية ظنوا بأنه بإمكانهم أن يحققوه في الحرب الاقتصادية.

وأشار جلال زاده إلى العلاقات الاستراتيجية مع سوريا وقال: إن قائد الثورة الإسلامية قد وصف العلاقات بين إيران وسوريا بأنها علاقات حيوية. الوضع في سوريا خاص وأجزاء منه في أيدي الأجانب. تركيا احتلت جزءًا منها، وأمريكا احتلت جزءًا آخر من سوريا، والمناطق الغنية بيد تركيا والأمريكان.

وأكد جلال زاده: تعارض الجمهورية الإسلامية الايرانية الاحتلال التركي والأمريكي لسوريا، التي تعتبر عقبات أمام التعاون. تمامًا مثل الحواجز التي تحول دون إرسال الوقود إلى لبنان، اتبع الأمريكيون نفس السياسة هنا. على الرغم من العقبات، مثل الهجوم الإرهابي على حافلة عسكرية سورية في دير الزور قبل أيام ، وقدمت الحكومة الإيرانية حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في سوريا.

ولفت جلال زاده :منذ نحو عشرة اشهر لازال انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان معطلا من قبل مجلس النواب، والوضع الاقتصادي للحكومة اللبنانية سييء جدا، وسعر الوقود والطاقة مرتفع جدا.

واضاف جلال زاده: خلال رحلتنا الى لبنان ، بحثنا في الوضع الأخير في لبنان، واتفقنا على إجراء مشاورات لانتخاب رئيس للبنان ، وإذا حدث ذلك ، فسيتم حل جزء من مشاكل لبنان.







ونوّه جلال زاده قائلا: المشكلة الأكبر التي يعانيها لبنان هو تدخلات الكيان الصهيوني . وكان لعلاقاتنا مع السعودية أثر إيجابي على الأوضاع السياسية في لبنان. وفي لقائنا مع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، كان تحليله للوضع في لبنان واعداً للغاية. السيد حسن نصر الله، رداً على سؤال أحد مرافقيه بحسب تصريح قائد الثورة، لن يرى الكيان الإسرائيلي السنوات الـ 25 المقبلة ، وأضاف السيد نصر الله ان قائد الثورة أعطى فرصة أكبر للكيان الصهيوني لانه لدينا خطة لشطب الكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، لكن الإسرائيليين أنفسهم في عجلة من أمرهم لتنفيذ خطتنا، بل إنهم سلبونا الفرصة في هذا المجال.

وفيما يتعلق الآثار المترتبة عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية في المنطقة ، وخاصة لبنان ، خلال الأشهر الستة الماضية قال وحيد جلال زاده بأن إقامة علاقات ايرانية مع دول الجوار ، وخاصة مع الدول الإسلامية ، كانت إحدى سياسات الجمهورية الإسلامية بعد الثورة.

ولفت جلال زاده إلى أن إيران والسعودية من الدول المؤثرة في سلوك دول المنطقة، وقد تسببت الأحداث في اليمن والعراق وظهور جماعة "داعش" الارهابية في المنطقة في إنقطاع العلاقات بيننا.

وتابع جلال زاده: كانت إيران والمملكة العربية السعودية مهتمة بإصلاح وإعادة بناء هذه العلاقات، وهو ما حدث ولاحظته الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية. كان الجميع ينتظر ثمار هذه العلاقة على المستوى الإقليمي، ومنذ اليوم الأول لم نخطط للظهور نيابة عن قوى المقاومة أمام السعودية، ولا نتفاوض مع السعودية نيابة عن أي مجموعة في المنطقة، لكننا مستعدون للمساعدة في حل المشاكل. ومن نتائج المفاوضات عودة السوريين إلى جامعة الدول العربية. ونأمل أن يستقر سفيرا إيران والسعودية في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وقال جلال زاده: عن العلاقات بين إيران والسعودية، كانت لدينا علاقات مع السعودية على مستويات مختلفة قبل إنهاء العلاقات ، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه ينبغي إعادة بناء هذه العلاقات وخلال لقائي بالسفير السعودي، قال إنه مهتم بالعمل في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية. كما أعلنت الغرفة التجارية الإيرانية عن استعدادها للتواجد في المملكة العربية السعودية. ورجال الأعمال السعوديين في نفس الوضع، وسوق الاستثمار الإيراني في المنطقة الثانية لا يعلى عليه وهو نموذجي. بالتأكيد سنجري محادثات أمنية.

وفيما يتعلق بموقف البرلمان من التهديدات المحتملة بعد قرار البنتاغون الأخير بإرسال 3000 جندي إلى البحر الأحمر ومضيق هرمز والخليج الفارسي، قال جلال زاده: بعد انتصار الثورة الإسلامية وإيفاد حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز"، توهم الأمريكيون بتأثيرها على بريق هذا الانتصار، وكانت الحرب التي فرضها صدام على إيران وحرب ناقلات النفط، بأعذار مختلفة ، ذريعة لضمان أمن الدول في المنطقة "حتى لو هاجمتك إيران سندافع عنك".

وقال بعد إرهاب الدولة الذي يمارسه الأمريكيون واستشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني، قال قائد الثورة الإسلامية إن على الأمريكيين مغادرة المنطقة، فقد كانت إحدى تلك المناطق في أفغانستان التي فرّ منها الأمريكيون من أفغانستان بهذا العار. في الخليج الفارسي، غادر العديد من الأمريكيين المنطقة. لهذا السبب ألقى شركاؤهم باللوم على الأمريكيين عندما اتبعت طلب القيادة الإيرانية وغادرت المنطقة. قال الأمريكيون أولاً إننا موجودون بذكاء في الخليج الفارسي، بالطبع ، تعودنا على وجود الأمريكيين في المنطقة ، وهذا الوجود غير فعّال الحمد لله.

وأضاف جلال زاده: علاقاتنا مع دول الجوار جيدة ، وهم يعترفون بأن الأمريكيين غير موجودين في المنطقة للدفاع عنا، فهم موجودين في المنطقة للدفاع عن مصالحهم. كان قرب دول الخليج الفارسي من الصين مكلفًا للغاية بالنسبة لأمريكا.

وحول التهديد المحتمل للقوات الأمريكية في مضيق هرمز، قال جلال زاده: إن قوة الردع لقواتنا المسلحة في المنطقة واضحة للأمريكيين ، ولم نقبل أبدًا ولن نقبل أبدًا وجود الأمريكيين في الخليج الفارسي. لا يشكل الأمريكيون في المنطقة أي تهديد للجمهورية الإسلامية.

وقال جلال زاده: في مارس 1400 ، كنا نتفاوض من أجل عودة الأمريكيين إلى طاولة JCPOA ، لكن دون إشعار مسبق، غادر روبرت مالي طاولة المفاوضات وغادر فيينا ، مما أضر بمحادثاتنا مع الوكالة واتفاقنا مع Grossi.

وفيما يتعلق بتبادل الأسرى الأمريكيين بوساطة قطر ختم جلال زاده: في مارس 1400 ، كنا نتفاوض من أجل عودة الأمريكيين إلى طاولة JCPOA ، لكن بدون إشعار مسبق ، غادر روبرت مالي طاولة المفاوضات وغادر فيينا ، مما أضر بمحادثاتنا مع الوكالة واتفاقنا مع غروسي، المدير العام للوكالة لم يكتمل.

وقال جلال زاده: وقعت أعمال شغب مفروضة في إيران الخريف الماضي. تغيرت ظروفنا مع الأمريكيين والأوروبيين. بسبب تورطهم في أعمال الشغب العام الماضي ، نحن الآن نطالبهم لماذا تركوا طاولة المفاوضات وحرضوا على أعمال الشغب داخل البلاد.



ولفت جلال زاده قائلا: قطع الأمريكيون بقسوة منابع مبيعاتنا النفطية في تلك البلدان بالضغط الذي مارسوه على تلك الدول. وفي هذا الصدد ، قدمت الحكومة الايرانية مشروع قانون إلى البرلمان لتقديم شكوى ضد كوريا الجنوبية في المنظمات القانونية الدولية. لذلك ، في المفاوضات التي كانت قائمة بالفعل ، تم الإفراج عن مواردنا المالية في كوريا الجنوبية، وسيتم إطلاق سراح عدد من الجواسيس الأمريكيين الذين كانوا في سجوننا بعد الانتهاء من عملية الإفراج عن مواردنا المالية. ولكن ما إذا كانت المفاوضات ستستمر في مجالات أخرى أم لا؟ فلا تتفاوض الجمهورية الإسلامية مع الأمريكيين على أي مستوى، ولا نثق في الأمريكيين. وبناء على تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي تفاوضنا على الإفراج عن الموارد المالية وتبادل الأسرى.

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