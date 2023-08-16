تقارير إعلامية: تركيا تستأجر ميناء الخُمس شرق العاصمة الليبية

العالم- ليبيا

ونقلت المصادر عن صفحة على موقع إكس-تويتر سابقا، تحمل اسم "الصناعات الدفاعية والدفاع" التركية، قولها إن القوات البحرية والبرية التركية، استأجرت الميناء المذكور لمدة 99 عاما.

وأضافت التغريدة التي ذكرت الخبر، أن تأجير الميناء هو للقوات البحرية والبرية التركية التي ستتسلم الميناء، وليس لشركات، وأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية هناك.

وقالت التغريدة أيضا، إن ذلك سيمنع -التعديات- ضد المياه الإقليمية التركية، وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

فيما لم تؤكد الجهات الرسمية التركية -حتى لحظة كتابة الخبر- صحة هذه المعلومات، كما أنها لم تنفِها.