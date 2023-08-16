سيئول تحقق في رسائل تهدد بتفجير النيابة العليا وجامعات ومكاتب حكومية

العالم- اسيا والباسيفيك

وأبلغت بلدية سيئول الشرطة صباح الأربعاء بأنها تلقت رسالتي بريد إلكتروني في اليوم السابق تهددان بتفجير مكتب النيابة الأعلى، ومجالس مدن بوسان ودايغو وسوون وهواسيونغ، والعديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة سيئول الوطنية.

وذكرت رسائل البريد الإلكتروني أنه تم بالفعل زرع 270 مليون عنصر متفجر وسيتم تفجيرها يومي الأربعاء والخميس.

وأفاد المسؤولون بأن الشرطة فتشت المواقع المعرضة للتهديدات لكنها لم تجد أي متفجرات.

وقالت المصادر إن رسائل البريد الإلكتروني أرسلت باسم شركة محاماة يابانية بنفس العنوان المستخدم في التهديدات الثلاثة السابقة بتفجير القنابل والتي وردت في البلاد في الأسابيع الأخيرة، وقد تكون مرتبطة بعملية الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المنتشرة في اليابان.

وصرح المسؤولون بأن فريق التحقيق في الجرائم السيبرانية التابع لوكالة شرطة العاصمة سيئول يشتبه في أنه تم إرسال جميع الرسائل الأربع من قبل الشخص نفسه، ويعتزم اتخاذ خطوات لمطالبة الشرطة اليابانية بالتعاون في التحقيق.

وفي 7 يوليو، تم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عدد من الأشخاص بمن فيهم مسؤولون في حكومة العاصمة سيئول، تهدد بتفجير قنبلة في مكتبة بالعاصمة إذا لم يتم قتل زعيم الحزب المعارض لي جيه ميونغ.

كما استهدفت بعض رسائل البريد الإلكتروني برج "إن سيئول" والمتحف الوطني الكوري والمدرسة اليابانية في سيئول وسفارة اليابان.

وفتشت الشرطة يوم الاثنين مجلس مدينة سيئول بعد تلقي رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تهديدات بتفجير قنابل، قائلة إن قنابل شديدة القوة زرعت في عدة أماكن داخل المبنى وأن وقت الانفجار كان الساعة 3:34 مساء يوم الثلاثاء، لكن الشرطة لم تجد أي متفجرات في المنطقة.