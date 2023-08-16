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الإدعاء العام الأمريكي يطالب بمحاكمة ترامب في 4 مارس المقبل

الإدعاء العام الأمريكي يطالب بمحاكمة ترامب في 4 مارس المقبل
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

اقترحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والنظر في قضية التدخل بانتخابات 2020، في 4 مارس 2024.

العالم-الامريكيتان

وأوضحت المدعية المكلفة بملف ترامب أن المشتبه بهم، بمن فيهم ترامب، يجب أن يمثلوا أمام المحكمة في أوائل سبتمبر، لكي يستمعوا رسميا للتهم الموجهة إليهم. وسيتم إبلاغهم بدقة بتاريخ مثولهم.

ووجهت هيئة المحلفين الموسعة بولاية جورجيا يوم الاثنين لائحة اتهام ضد الرئيس السابق، وفريق محاميه، ومساعديه، وموظفي مركزه الانتخابي، والممثلين المحليين للحزب الجمهوري في قضية التدخل في انتخابات عام 2020.

وأعلنت أن هؤلاء في متهمون بتشكيل مجموعة منظمة سعت للتأثير على نتائج الانتخابات.

يذكر ترامب مهدد بالسجن لمدة 20 عاما على الأقل على التهم الموجهة إليه في ولاية جورجيا.

وصرح ترامب في وقت سابق بأنه مهدد بالسجن لأكثر من 5 قرون على التهم "الزائفة" الموجهة إليه.

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الإدعاء العام الأمريكي يطالب بمحاكمة ترامب في 4 مارس المقبل

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