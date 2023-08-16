الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض: اتهام رئيس النيجر بـ"الخيانة العظمى" لا مبرر له

البيت الأبيض: اتهام رئيس النيجر بـ
الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن واشنطن تعتبر أنه من غير المبرر إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".

العالم-الامريكيتان

وقالت جان بيير: "إننا نشعر بالصدمة والذهول بالتأكيد من التقارير التي تفيد بأن المجلس الوطني لإنقاذ الوطن قد تجاوز الاحتجاز غير القانوني للرئيس بازوم وآخرين وانتقل إلى التهديد بالمقاضاة. هذه الإجراءات لا أساس لها وغير مبررة ولن تسهم في حل سلمي للأزمة".

وأكدت أن "هذه التهديدات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنّه محروم من الكهرباء منذ أغسطس وليس هناك أيّ تواصل معه منذ أسبوع.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم، معبرا عن استيائه إزاء هذا الرفض.

تصنيف :

روابط ذات صلة

نتنياهو وتجاوز الخطوط الحمراء للعلاقة مع واشنطن

الولايات المتحدة.. أزمات الداخل وأبعاد السياسية الخارجية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيت الأبيض: اتهام رئيس النيجر بـ"الخيانة العظمى" لا مبرر له

البنتاغون: الصين تنشيء أنظمة نووية مستفيدة من تجربة الولايات المتحدة وروسيا

الإدعاء العام الأمريكي يطالب بمحاكمة ترامب في 4 مارس المقبل

القوات الجوية الأوكرانية: توريدات "إف 16" لن تبدأ قبل 2024

ليبيا.. الإفراج عن آمر اللواء 444 من قبل جهاز الدعم والاستقرار

مباحثات عسكرية روسية مصرية في موسكو