هاشتاغ.. متحورات كورونا الجديدة + فيديو

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آخر هذه المتحورات ما سمي بمتحور إي جي 5، ومتحور إيريس.. الفيروس الجديد وصل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وانتشر في 51 دولة حول العالم.

لكن وبالرغم من انتشاره السريع، قللت منظمة الصحة العالمية من تأثيرات فيروس إيريس على الإنسان.. ليبقى السؤال، هل سيكمل البشر حياتهم متعايشين مع المتحورات الجديدة لفيروس كورونا؟

إنتشار متحور إيريس أثار تلعيقات كثيرة على مواقع التواصل.. حساب "سي سلامة عبد الحميد" علق: ناس كتير فاكرة إن كورونا اختفى.. للأسف: منظمة الصحة العالمية سجلت أكثر من مليون إصابة جديدة، وأكثر من ثلاثة الاف وفاة خلال الشهر الأخير.. وفيه متحور جديد إسمه (إيريس) منتشر في بريطانيا، ومتحور جديد تاني اسمه (EG-5) منتشر في أميركا.

تعليق آخر من "علاء الدين نور الدين" الذي كتب: هذه المرة غزاكم في الصيف حتى لا تقولوا إنفلونزا موسمية. واعلموا أن كوفيد الشديد قد غير مكره صيفا لينسف الذين يسمونه (إنفلونزا موسمية شتوية)، ولذلك سيغزو العالم صيفا.

أما "حاتم علي" فعلق بشيء من السخرية: وقد تمت تسمية المتحور على اسم "إيريس"، الإلهة اليونانية، وهي رسول الآلهة إلى البشرية، واسمها يعني "قوس قزح" أي شي يتبع جماعة الألوان أي المثليين ما يخوف.

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