شاهد بالفيديو.. إنطلاق المسيرات الراجلة من أقصى جنوب العراق نحو كربلاء

العالم- مراسلون

تحت شمس حارقة وفي أجواء شديدة الحرارة، واصل زوار الأربعين مسيرهم إلى قبلة الأحرار مدينة كربلاء المقدسة، فمنطقة رأس البيشة في قضاء الفاو أقصى جنوب العراق كانت محطة انطلاق الزائرين نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام للمشاركة في مراسم أربعينية في العشرين من صفر المقبل.

وقال الزائر العراقي حسين ماجد "انطلقنا من رأس البيشة وهي آخر نقطة بالعراق في قضاء الفاو ويعتبر آخر قضاء بالبصرة إلى كربلاء.. تقريبا 600 كيلومتر وهذا بالنسبة لنا لاشيء".

بدوره قال الزائر نوري جواد" نحنا جئنا من البصرة رأس البيشة نروح لأبي عبدالله، ما يهمنا الحرارة كلها لأبي عبد الله..كلنا فدوة."

مسيرة الأربعين والمعروفة شعبياً بالمشاية رافقتها فعاليات متنوعة، حيث أقيم في المنطقة الحدودية المطلة على الخليج الفارسي مهرجان حمل شعار من البحر إلى النحر، وشاركت فيه شخصيات دينية وعلمائية يتقدمها وفد المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.

وقالت الزائرة فاطمة الموسوي "من محافظة كربلاء المقدسة أتيت إلى هذا المكان زحفا على الأقدام من البحر إلى النحر حبا للحسين وهذا الموقع جعله الله سبحانه وتعالى مزارا لحفظ الحسين عليه السلام".

و قال الزائر حيدر مجيد "من زمن صدام أمشي من النجف إلى الكربلاء وهذه هي السنة الحادية والعشرين من رأس البيشة أجي وليست هناك عراقيل بالطريق".

يحدث هذا في وقت استنفرت المواكب الحسينية جهودها لتقديم جميع أنواع الخدمات لزوار الأربعين، خاصة مع التوقعات الرسمية بدخول خمسة ملايين زائر من خارج العراق.

طريق يمتد لأكثر من 600 كيلومتر ودرجات الحرارة تتعدى الـ50 مئوية ومع ذلك يحرص زوار الأربعين على الإنطلاق من أبعد نقطة حدودية في جنوبي العراق سيرا على الأقدام إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

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