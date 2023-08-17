احالة قضية الطائرة الأوكرانية إلى المحكمة العليا لاصدار القرار النهائي

العالم - ايران

وقال حجة الإسلام أحمد رضا بورخاقان، مساء الأربعاء في اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة والامن الداخلي في محافظة هرمزكان جنوب ايران ، والذي عقد في المنطقة البحرية الأولى "الامامة" في بندرعباس مركز المحافظة: بالطبع صدر القرار النهائي بشأن قضية الطائرة الأوكرانية ، ولكن بالنظر إلى اعتراض اولياء الدم وبعض المتهمين ، فقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها وإصدار قرار نهائي بشانها.

وخلال تفقده للنيابة العسكرية في محافظة هرمزكان، اشار حجة الاسلام بورخاقان إلى أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشهد ادنى معدل لارتكاب الجرائم في العالم وقال: ان الجهاز القضائي للقوات المسلحة يركز على الوقاية من وقوع الجريمة وتعقد دورات كل عام في هذا المجال.

يذكر ان ركاب الطائرة الاوكرانية البالغ عددهم 167شخصا بالاضافة الى افراد الطاقم التسعة لقوا حتفهم صباح يوم الأربعاء 8 كانون الثاني /يناير عام 2020 جنوب العاصمة طهران إثر اصابتها بصاروخ من قبل الدفاع الجوي عن طريق الخطأ بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" الدولي، في رحلة من طهران الى اوكرانيا. وكان غالبية الركاب من الايرانيين بالاضافة الى عدد من رعايا اوكرانيا ودول اخرى.