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خلال الساعات القادمة.. وزير الخارجية الايراني يتوجه الى الرياض

خلال الساعات القادمة.. وزير الخارجية الايراني يتوجه الى الرياض
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

سيتوجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان خلال الساعات القادمة الى العاصمة السعودية الرياض.

العالم - ايران

يتبع...

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