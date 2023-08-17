الهيمنة الأميركية تنهار، وحلفاءها تنافسها وتتعاون مع غيرها + فيديو

العالم- خاص بالعالم

وفي حديثه لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم أضاف علي مراد أن "مجلس العلاقات الخارجية يساهم بشكل كبير في السياسة الخارجية الأمريكية وحديثهم يحاول الإضاءة على مشكلة من المشاكل التي تعاني منها الإمبراطورية الأمريكية".

وأكد "ليس هناك خلاف في النخبة السياسية الأمريكية ولدى هؤلاء الباحثين على أن موقع أمريكا اختلف عن مكانه سابقا الان وهناك قوى صاعدة وتكاليف ضخمة دفعتها الولايلات المتحدة الأمريكية وهناك انقسام داخل الولايات المتحدة ينعكس في سياستها الخارجية".

وأشار إلى أن "هناك مشكلة في الإقتصاد الأمريكي.. قليل ما يحكى عنها.. والان نشاهد الكثير من الكتابات التي تعترف بان لدينا مشكلة، لو لم تكن مشكلة لما أتت إدارة بايدن وعرضت عن إستراتيجية جديدة للصناعة".

وتابع علي مراد قائلا"اليوم هناك قوانين أقرها الكونغرس الامريكي بناء على طلب إدارة بايدن أهمها وأخطرها هو قانون تخفيض التضخم، ومن يطلع على هذا القانون يرى هناك اعتراف واضح بأنهم يحاولون إعادة هيكلة الإقتصاد الأمريكي من أجل أن يعودوا ليضعوا بصمتهم التي تراجعت خلال العقد ونصف العقد الماضي".

و في جانب آخر من كلامه أشار إلى مسألة التصنيع بالتحديد بأن هناك منافسين برزوا على الساحة وكلنا نعرف بأن الروس تاريخيا حتى في ظل التسعينيات عندما كان الروس ضعيفا إلى منتصف العقد الأول من هذا القرن كان الروس متفوقين في صناعتهم العسكرية وخاصة في سلاح الجو منها طائرات سوخوي والان هناك طائرات صينية برزت على الساحة وقيل هناك تكنولوجيا بشرية لم تعلن عنها الصين وهي حريصة على التكتم عنها، مشددا على أن هناك معضلة أخرى بالنسبة للأمريكيين على سبيل المثال، السعودية تدرس الإنضمام إلى برنامج تصنيع طائرات مقاتلة مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بمعنى حتى حلفاء الولايات المتحدة باتوا ينافسون الولايات المتحدة الأمريكية".

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