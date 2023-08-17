أفول الهيمنة الأميركية بدأ منذ فشلها في احتلال العراق وأفغانستان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إلى أن هنالك مؤشرات قوية جدا على تراجع الهيمنة الأميركية وهي ليست وليدة اليوم، وإنما برزت منذ سنوات.

ولفت إلى أن مفهوم الهيمنة الأميركية يعتبر من ثوابت السياسة الخارجية لكل الإدارات الأميركية ولد بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الدولة العميقة.

ونوه أنه وبعد أربعة عقود من ذلك قد هيمنت إسرائيل على المنطقة، ومشيت الهيمنتان بخطين متوازيين طيلة هذة الفترة.

وأكد الهنداوي أن أفول الهيمنة الأميركية بدأ منذ فشل أميركا في احتلال العراق، كما تجسد بشكل واضح وصريح بعد خسارة أميركا في أفغانستان وهزيمتها من قبل طالبان، حيث اضطرت واشنطن أن تعقد اتفاقاً مع حركة طالبان، ما شكل هزيمة نكراء للولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف: كما تجسد ذلك أيضا بعدما شهدناه مما حدث بينها وبين الجمهورية الإسلامية في إيران من إسقاط طائرات وغيرها.

وشدد على أن هيبة أميركا العسكرية قد سقطت، ليس على يد دول عظمى بل على يد حركة مثل طالبان.

وأكد أن الدبلوماسية كخيار أميركي سقطت في عهد ترامب، حيث انسحب ترامب من كل المواثيق الدولية.

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