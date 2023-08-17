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اشتباكات طرابلس.. نقل 14 جريحا إلى تونس للعلاج

اشتباكات طرابلس.. نقل 14 جريحا إلى تونس للعلاج
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا ببدء إرسال جرحى اشتباكات طرابلس، الذين صنفت إصابتهم خطيرة إلى الخارج لتلقي العلاج.

العالم - ليبيا

وأوضح المركز في بيان له، أنه جرى إرسال 12 جريحا عبر الإسعاف الطائر إلى الخارج، عقب استقرار حالتهم الصحية، بما يسمح بسفرهم لاستكمال علاجهم.

وأضاف المركز أنه أرسل جريحين آخرين يوم أمس إلى تونس عبر استخدام الإسعاف البريّ، لاستكمال رحلة علاجهم.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس، قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة أمام أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع لمناقشة الأحداث الأليمة التي شهدتها العاصمة:" إن ما حصل في طرابلس منذ مساء الاثنين مؤلم ليس للعاصمة وحدها بل لكل ليبيا بسبب الضحايا الذين سقطوا جراء الاشتباكات".

وأضاف الدبيبة،"أن بين 27 و30 شخصا سقطوا خلال المعارك وهو ما يعتبر كارثة على العائلات الليبية".

واعتبر أن سبب هذه المعارك هو خلافات وهمية على سلطة أو على مناصب سياسية أو لأجل أشخاص وهذا مستنكر ولا يمكن قبوله.

وقدم الدبيبة اعتذاره لعائلات الشبان الذين قتلوا خلال الاشتباكات، معتبرا أنها درس لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، مؤكدا أن حكومته لن تتوقف عن العمل من أجل أن تنتهي مثل هذه الأحداث.

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