عبداللهيان فی الریاض:اتفقنا مع السعودية على تسمية لجان فنية وتخصصية بين البلدين

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان: أجريت مع نظيري السعودي محادثات بناءة والعلاقات بين البلدين تسير في اتجاه صحيح.

وأشار وزير الخارجية الإيراني انه تم الاتفاق مع المملكة على تسمية لجان فنية وتخصصية بين البلدين.

وأضاف عبداللهيان انه استمراراً للمحادثات السابقة طرحت فكرة إجراء حوار إقليمي على مستوى منطقة الخليج الفارسي.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني ان بإمكاننا العمل مع المملكة لحل الموضوعات الإقليمية العالقة.

وقال : بإمكاننا العمل مع المملكة لحل الموضوعات الإقليمية العالقة كما نتخذ خطوات صحيحة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار بما فيها السعودية.

وأكد عبداللهيان أن الرئيس رئيسي قبل الدعوة لزيارة المملكة وسيلبيها في الوقت المناسب.

وقال وزير الخارجية الإيراني: ندعم إقامة إكسبو في المملكة السعودية الشقيقة.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي: رغبتنا صادقة لتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين.

وأضاف بن فرحان : أكدت لنظيري الإيراني تطلعنا إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي ثنائي اكد الطرفان على المضي قدما في تطوير العلاقات بين البلدين.

يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان زيارة للمملكة العربية السعودية هي الأولى بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسيلتقي أميرعبداللهيان أيضا ولي العهد محمد بن سلمان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وجهها بن فرحان لنظيره الإيراني أثناء زيارته لطهران قبل نحو شهرين. وكانت ايران والسعودية قد اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية في مارس/ اذار الماضي.