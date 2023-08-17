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بن فرحان: رغبتنا صادقة لتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون مع إيران

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع إيران وتطبيق الإتفاقيات المشتركة بين البلدين وخلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

العالم - السعودية

وأشار بن فرحان إلى أن هذا اللقاء يأتي استمراراً للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ إتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وما يمثله من محطة مفصلة في تاريخ البلدين.

وقال بن فرحان "يأتي اللقاء في إطار المساعي لتعزيز العلاقات الثنائية والأمن في المنطقة، وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية البلدين لتنفيذ الاتفاق الذي يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما. من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون وتعزيز الاستقرار الاقليمي".

وقال وزير الخارجية السعودي: أكدت لنظيري الإيراني تطلع المملكة لتعزيز العلاقات وتطلعنا إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

هذا ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمير عبد اللهيان إلى الرياض بعد ظهر الخميس، في زيارة تستمر يوما، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي.

ووقّعت السعودية وإيران اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس (آذار) الماضي برعاية الصين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات.

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