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سفينة حربية هندية ترسو في ميناء "بندر عباس" جنوب إیران

سفينة حربية هندية ترسو في ميناء
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

رست السفينة الحربية "تريكاند" التابعة للبحرية الهندية، الیوم الخمیس، في ميناء المنطقة البحرية الاولى لمجموعة القطع البحرية الايرانية في مدينة بندر عباس جنوبي ايران.

العالم - إيران

وجرت مراسم استقبال السفینة الهندية وطاقمها بحضور عدد من قادة المنطقة البحرية الاولى (الامامة) في مدينة بندر عباس وکذلك الملحق العسكري الهندي لدى ایران.

وفي تصريحه خلال مراسم الاستقبال، أعرب نائب قائد منطقة الامامة البحرية "الأدمیرال فرهاد فتاحي"، عن سعادته لزيارة السفينة التابعة للبحرية الهندية الى بندر عباس؛ معتبرا تبادل زيارات بين مجموعات القطع البحرية، ضمانا لتحسين العلاقات والتعاون العسكري والتعليمي بين القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والهند.

وأضاف الادميرال فتاحي، بان مثل هذه الزيارات للموانئ تجري بشکل اعتيادي بين القوات البحرية وتعمل دائمًا على تحسين مستوى التفاعلات العسكرية بين الدول والتعرف على ثقافة الدولة المضيفة.

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