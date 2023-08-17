صحيفة بريطانية: بن سلمان سيزور بريطانيا قريبا

العالم - السعودية

كتبت صحيفة "التايمز"، البريطانية، اليوم الخميس، مقالا، أشارت فيه إلى زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بريطانيا هذا الخريف،وهي أول زيارة له منذ العام 2018، التي ستستغلها الحكومة البريطانية لعقد اتفاقيات اقتصادية مهمة.

وأوضحت الصحيفة أن لندن وجهت الدعوة لابن سلمان من أجل زيارتها، في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا للاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية تسعى أيضا للحصول على دعم سعودي لإبرام اتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون ، الذي تؤدي المملكة دوراً رئيسياً فيه.

ونقلت عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن أي زيارة للمملكة المتحدة هذا العام من المتوقع أن تشمل لقاء بين ولي العهد السعودي والملك تشارلز.

بينما كان إبن سلمان قد غاب عن حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي، وأرسل عضوا آخر من العائلة المالكة السعودية بالنيابة عنه.

وتابع التقرير: "كما يريد الوزراء البريطانيون أن تظهر الرحلة فوائد ملموسة لبريطانيا قبل انتخابات العام المقبل. لكن مصدرا حكوميا قال إن هناك رغبة لدينا في أن تتم الزيارة بحلول نهاية العام، ولكن في النهاية يعود التوقيت إلى السعوديين، مضيفا: ليس لدينا موعد بعد".

وقال مسؤول حكومي بريطاني: "تشهد السعودية تحولاً سريعاً للغاية بنفس الطريقة التي كانت عليها دبي قبل 10 أو 15 عاماً، وهذا يوفر فرصاً هائلة لقطاع الخدمات في بريطانيا لمجالات مثل: الهندسة المعمارية والخدمات المصرفية والقانونية".

وتأمل بريطانيا في استخدام العلاقات والزيارة للفوز بعقود لشركات بريطانية في البرنامج الاستثماري لإبن سلمان، والذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني، لتنويع اقتصادها نحو قطاعات مختلفة، بما في ذلك السياحة والطاقة الخضراء، بحسب المقال.

يذكر أن العلاقات بين السعودية وبريطانيا تمر بمنعطف دافئ حاليا، وفي هذا الإطار قالت تقارير غربية، قبل نحو أسبوع، إن بريطانيا تدعم مساعي السعودية للانضمام إلى برنامج القتال الجوي المشترك، الذي تقوده، مع إيطاليا واليابان، وهو البرنامج الذي يهدف لبناء جيل جديد من الطائرات المقاتلة وتطوير الطائرات المسيرة.

وقد أنفقت السعودية ما يعادل 6.6% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها في عام 2021 ، مقارنة بـ 2.2% لبريطانيا ، و 1.5% لإيطاليا ، و 1.1% لليابان، وفقًا للبنك الدولي.

وينخرط في البرنامج شركات بارزة، منها "رولز رويس" البريطانية العملاقة للمحركات، وشركة BAE Systems المصنعة للدبابات والطائرات، وشركة "ليوناردو" الإيطالية، وصانع الصواريخ الأوروبي MBDA.

وفي مارس/آذار الماضي، وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع بريطانيا تنص على إجراء أعضاء البرنامج "دراسة جدوى شراكة" للنظر في شراكة جوية قتالية مستقبلية وتعاون صناعي أوثق مع الرياض.