المليشيات في عدن تستعد لمعركة جديدة

العالم - المشهد اليمني

وقالت مصادر مطلعة في عدن، إن تعزيزات عسكرية إماراتية ضخمة وصلت إلى عدن، في أعقاب ساعات من وصول تعزيزات سعودية أخرى إلى المدينة.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا تظهر وصول عتادا عسكريا ضخما للفصائل الإماراتية في عدن، كما شوهدت ناقلات عسكرية عملاقة تنقل على متنها دبابات ومدرعات متنوعة إضافة إلى أطقم عسكرية.

وجاءت هذه التعزيزات بعد ساعات على وصول تعزيزات عسكرية أخرى للقوات السعودية، إلى عدن قادمة من منفذ الوديعة البري.

وبحسب المصادر، فقد ضمت التعزيزات العسكرية السعودية، مدرعات وأطقم وسيارات إسعاف، تم نشرها في المعسكرات التابعة للسعودية في قصر معاشيق ومدينة البريقة التي يتواجد فيها مقر قوات التحالف.

وتشير هذه التعزيزات، وفق مراقبين، إلى ترتيبات متواصلة للسعودية والإمارات للتحضير لمعركة كسر عظم، للسيطرة على المدينة، خاصة في ظل تصاعد الصراع بين الحليفتين على النفوذ في المدينة.

الترتيبات هذه تأتي بعد اقتحام الفصائل الموالية لأبو ظبي مقر إقامة رئيس الحكومة الموالية للسعودية، معين عبدالملك في قصر معاشيق واحتجازه لساعات قبل أن تتدخل السعودية وتطلق سراحه وتنقله إلى قاعدتها العسكرية في البريقة.

فما هي أبعاد ودلالات عودة الصراع في عدن؟ وهل فعلا هناك تحضيرات عسكرية بين قوى العدوان للبدء في معركة جديدة؟ وما هو المطلوب اليوم من أجل تخليص عدن من هذه المحنة؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

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