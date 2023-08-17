العالم – قلم رصاص

دانيال إديلسون و هو مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في نيويورك كتب مقالا في الصحيفة نفسها أتى تحت عنوان "مسؤولون إسرائيليون سابقون للولايات المتحدة: تدخلوا كما فعلتم خلال فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

وجاء في المقال: وجه رئيس جهاز الأمن العام الشاباك السابق عامي أيالون ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك والمحامي التفاوضي غيلعاد شير ورجل الأعمال المشهور أورني بتروشكا رسالة مكتوبة إلى الإدارة الأميركية لمطالبتها بشكل عاجل العمل لمصلحة إلغاء التعديلات القضائية، لأن مواجهتها بصورة منفردة تبدو مهمة صعبة.

وأضاف: المسؤولون الإسرائيليون طالبوا بأن يكون الضغط الأميركي مماثلا لما حدث في ذلك الوقت مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ورغم اختلافات الحالين فإن هذا قد يحدث في إسرائيل أيضا، لأن الإسرائيليين ونتنياهو على وجه الخصوص يحتاجون إلى معرفة عواقب الشروع في مسار ينحرف بشكل كبير عن القيم التي نتشاركها مع الولايات المتحدة، وعلى إدارة بايدن توضيح ذلك.

وختم التقرير: إقدام هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين الثلاثة على اعتماد وصف إسرائيل بالفصل العنصري يعني أن القلق الإسرائيلي بات مضاعفا ويكتسب مزيدا من الخطورة، لأنه يعني منح هذا التوصيف شرعنة وقانونية، لأنه لم يعد يقتصر على منظمة حقوقية قانونية بل إنه امتد إلى الأوساط السياسية والدبلوماسية ذاتها.

يرافقنا في هذه الحلقة حول هذا الموضوع من الجليل المختص بالشؤون الإسرائيلية أ.أليف صباغ.

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