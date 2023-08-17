الهند تنفي أنباء متداولة عن دعوة أوكرانيا للمشاركة في "قمة G20"

العالم - آسيا والباسفيك

وأكدت الهند التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، أنها لم تدع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة.

ودعت الهند التي تتخذ موقفا محايدا من الحرب في أوكرانيا، بنغلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وعمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات إلى جانب ممثلي مجموعة العشرين.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية كشفت في وقت سابق اليوم، أنها تسعى إلى الحصول على دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي قمة العام الماضي التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، كانت أوكرانيا على قمة الأجندة. وظهر زيلينسكي عبر مقطع الفيديو وقدم خطة السلام الخاصة به المؤلفة من عشر نقاط هناك للمرة الأولى.