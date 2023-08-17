السفير الإيراني الجديد يقدم اوراق اعتماده لرئيس دولة الإمارات

العالم-ايران

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، تمنى رئيس دولة الامارات التوفيق والنجاح للسفير الإيراني الجديد، معلنا استعداد حكومة الإمارات لتطوير العلاقات بشكل شامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

من جانبه أعلن السفير الايراني الجديد جاهزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدا على أهمية تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

وكان السفير عامري قد قدم قبل فترة نسخة من اوراق اعتماده إلى خالد عبد الله نائب وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسلّم السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي مؤخراً ، في لقاء مع "خليفة شاهين" وزير الدولة بوزارة الخارجية بالامارات ، دعوة رسمية من الرئيس آية الله سيد إبراهيم رئيسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لزيارة طهران.