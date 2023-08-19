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الإحتلال يخطط لشرعنة 155 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

الضم الصامت، مصطلح بات يطلق على العملية الاستيطانية المستمرة في الضفة الغربية والتي يقف على راسها بتسلئيل سمطرتش وزير المالية الإسرائيلية بتاييد من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني.

العالم - خاص بالعالم

صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت في الساعات الماضية عن خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بحيث تحصل هذه البؤر على الخدمات والمنح من الحكومة الإسرائيلية.

ووفق ما ذكرته الصحيفة فان سمطرتش يحاول ان يغير شكل الاستيطان في الضفة الغربية من خلال شرعنة 155 بؤرة استيطانية في أوسع عملية توسع منذ العام 1967.

وعلى ما يبدو فان السلطة الفلسطينية مازالت تجد نفسها وحيدة في مواجهة حكومة إسرائيلية استراتيجيتها المعلنة انهاء فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال الاستيطان.

وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها قالت إن قرار الحكومة الإسرائيلية تمول ضم أراض بالضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار، هو سياسية رسمية تسابق الزمن لسرقة الأراضي الفلسطينية وتسريع الضم التدريجي للضفة.

بالنسبة لـ"سمطرتش"ولـ"بن جفير" فان الضفة الغربية ليست خارج سيطرتهم السياسية والأمنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الإحتلال يخطط لشرعنة 155 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

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