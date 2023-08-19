الصين: فوز المنتخب الإيراني بالمركز الـ2 في أولمبياد الروبوت العالمي للمدارس

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وتتميز نسخة هذا العام بروبوتات ذات تعابير وجه وحركات مرنة تعكس محاكاة واقعية لأفعال البشر التي تم التقاطها وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وقال مهندس بحث وتطوير في إكسروبوت، زير:"من خلال أحدث جيل من المحركات الفائقة يمكن لروبوتاتنا أن توحد التحكم في كل مفصل من مفاصلها بحيث تكون حركاتها طبيعية جدًا وتظهر تعابير دقيقة بشكل أكثر و يمكن استخدامها للتفاعل العاطفي".



وتم خلال المعرض الذي يستمر لأسبوع الكشف عن إنجازات متطورة وأحدث التقنيات والمنتجات في عشرة مجالات ومنها الخدمات الطبية والزراعية.

وتزامن مؤتمر الروبوتات العالمي مع إقامة مسابقة الروبوت العالمية لعام 2023 والتي تكونت من أربع منافسات رئيسية وهي مسابقة الروبوت الخاضع لتحكم الدماغ ومسابقة تحدي الروبوت التعاوني ومسابقة تطبيقات الروبوت، ومسابقة تصميم الروبوت للشباب.

أما الهدف منها فهو دعم وتنمية مواهب الابتكار العلمي والتكنولوجي والمساعدة في تحويل إنجازات البحث العلمي إلى قوى منتجة في العديد من المجالات.



في المستقبل، أعتقد أن هذه الروبوتات ستحل ببطء محل بعض الأعمال المتكررة، ولكن إذا استخدمناها جيدًا، فإنها ستساعدنا بالتأكيد على تحسين الإنتاجية بمزيد من الكفاءة '.



يذكر أن المنتخب الإيراني للروبوت لطلبة المدارس فاز بالمركز الثاني في أولمبياد الروبوت العالمي للمدارس بالصين.

وتكون المنتخب الإيراني من42 طالبًا من مختلف محافظات البلاد ودخل في تنافس مع طلاب24 دولة بالعالم قدر عددهم بثلاثة آلاف طالب وأكثر من 1600فريق في خمسة سباقات هي: تحديد المسار والروغبي والسومو والإبداع والتقرير الفني لفئة ما دون السبعة عامًا.

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