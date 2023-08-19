تفاصيل مقتل مستوطنين إسرائيلييْن بعملية نوعية في حوارة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن العملية كما تقول الصحف الاسرائيلية وكما يقول الامن الاسرائيلي، قد تمت من قبل الشاب الفلسطيني الذي تقدم باتجاه مستوطنين، وتأكد اولا انهما مستوطنين، لان الفلسطينيين في مناطق عام 1948، يمرون من بلدة حوارة، وهم يمتلكون سيارات تحمل ذات الارقام، لذلك تقدم المقاوم الفلسطيني اولا بمسدس بعد أن تأكده من انهما مستوطنين، ثم اطلق النار عليهما بشكل مباشر وقتل الاثنين وغادر المكان واختفى مترجلا كما قالت وسائل الاعلام العبرية.

ولفت مراسلنا الى أن العملية بحد ذاتها كانت جريئة لان فيها تحديد واضح للقتيلين، وانه كان يعلم اين سيطلق الرصاص، واكدت مصادر اسرائيلية على ان عملية اطلاق الرصاص كانت من مسافة صفر.

وكان قد قتل مستوطنان في عملية اطلاق نار نفذها فلسطيني قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.



وقال جيش الاحتلال إن المنفذ تمكن من الانسحاب. فيما ذكر موقع 'والا' العبري نقلا عن مصدر أمني اسرائيلي قوله إن إطلاق النار كان دقيقا جدا.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان المنفذ قد ترجل من سيارته وأطلق النار أم قام بذلك من داخل السيارة. وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال عمدت الى إغلاق منطقة الحادث.

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