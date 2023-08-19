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مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم

مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تعتبر مشكلة ارتفاع مستوى ضغط الدم في الوقت الحاضر إحدى أكثر المشكلات انتشارا في العالم.

العالم - منوعات

ووفقا للدكتور سيرغي أغابكين، ثمة قلة من الناس تعلم أن العسل الذي يعتبر وسيلة جيدة وفعالة في مكافحة أمراض البرد هو فعال أيضا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويوضح الطبيب كيف يمكن استخدام العسل في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير إلى أن أساس هذا المشروب المعجزة الذي اساسه العسل يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم أيضا، وكل ما يجب عمله لتحضير المشروب هو خلط العسل بعصير الليمون وإضافة القرفة إليه أو الزنجبيل المبشور.

ووفقا له، يعمل عصير الليمون كمدر قوي للبول في الجسم. ويسعى في الجسم إلى معادلة إدرار البول وزيادة كميته، ما يؤدي إلى تخفيض مستوى ضغط الدم.

ويشير الطبيب، إلى أن تأثير مشروب العسل ليس فوريا، ولكن العسل يعمل على تنظيف الأوعية الدموية ورقرقة الدم. لذلك عند تناول هذا المشروب في المساء يكون له تأثير مهدئ، وتناوله في الصباح منشط

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