مسؤول أممي: تطوير العلاقات بين طهران وبغداد مهم في الحفاظ على استقرار العراق

العالم - إيران

وخلال لقائه السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، شرح غلام محمد إسحاق زي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، الإجراءات الفنية والتنموية والمساندة من قبل الأمم المتحدة في مختلف المجالات ، واعتبر توسيع العلاقات بين طهران وبغداد مؤثرا ومهما في الحفاظ على استقرار وأمن العراق.

وأكد آل صادق في هذا الاجتماع الذي عقد في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببغداد ، على دور الأمم المتحدة في مساعدة الحكومة العراقية على خطط التنمية ، وأن تصبح الأمم المتحدة أكثر فاعلية في تشجيع دول المنطقة للتعامل مع التحديات المشتركة وخاصة القضايا والتغيرات البيئية والمناخية.

وفي هذا الصدد، أعلن إسحاق زي بانه سيحضر مؤتمر الغبار الدولي الذي ستستضيفه طهران في المستقبل.

سفير ايران لدى بغداد: تحركات الأمريكيين الأخيرة مناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة

في سياق منفصل ، اعتبر السفير الإيراني في العراق خلال لقائه مع سفير اليابان لدى بغداد أن التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة ، بأنها مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة.